اليوم المئة للحرب.. موسكو متمسكة بـ”أهدافها”، وكييف لا تعتزم إستخدام قاذفات الصواريخ لمهاجمة أراضٍ روسية

تضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في دونباس، في اليوم المئة من الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد كييف أنها لا تخطط لاستخدام قاذفات الصواريخ لمهاجمة روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن “روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها”.

وأضاف بيسكوف في اليوم المئة للحرب: “أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة”.

وقد بات الجيش الروسي يركز جهوده مؤخرا للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

واليوم الجمعة، قال مستشار للرئيس الأوكراني إن كييف لا تخطط لاستخدام قاذفات صواريخ متعددة تتلقاها من الولايات المتحدة لمهاجمة منشآت في روسيا.

وأضاف المستشار ميخايلو بودولاك في تغريدة على تويتر: “تشن أوكرانيا حربا دفاعية ولا تخطط لاستخدام منظومة إم.إل.آر.إس لمهاجمة منشآت في روسيا”، بحسب رويترز.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أن الكرملين يحاول نقل الحرب إلى “مرحلة طويلة الأمد” من خلال نصب دفاعات متعددة المستويات في المناطق المحتلة بجنوب البلاد.

وأضاف ريزنيكوف، في تصريحات لمنتدى غلوبسيك 2022 براتيسلافا عبر رابط فيديو: “يحاول الكرملين نقل الحرب إلى مرحلة طويلة الأمد”.

وتابع: “بدلا من التقدم، تبني الجيوش الروسية دفاعات متعددة المستويات في المناطق الجنوبية المحتلة، خاصة في خيرسون”.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت، في اليوم المئة من الحرب، إن موسكو تحقق نجاحا تكتيكيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وتسيطر على أكثر من 90 بالمئة من لوغانسك أوبلاست.