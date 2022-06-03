رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق مريم اللوزي

نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، النائب الأسبق مريم اللوزي والتي وافتها المنية اليوم الجمعة .

واستذكر الدغمي مسيرة ومناقب الفقيدة خلال مشاركتها بمجلس النواب السابع عشر، والتي كانت خلاله مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنها ومليكها وأمتها، مثلما كانت قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، عن تعازيه الحارة لآل الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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