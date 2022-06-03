موسكو تعارض شن عملية عسكرية تركية على شمال سوريا وترى أن أمن الحدود المشتركة يتحقق بنشر اقوات الأمن السورية
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جرينتش+2 07:21
رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق مريم اللوزي
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