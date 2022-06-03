63 شهيداً بالضفة وغزة هذه السنة.. استشهاد الفتى عودة محمد عودة برصاص العدو مساء اليوم الخميس غرب رام الله
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جرينتش+2 08:24
تهديدات محمود عباس لإسرائيل..”جعجعة بلا طحن” لا يصدقها أحد !!
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