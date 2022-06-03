روسيا تعارض شن عملية عسكرية تركية على شمال سوريا، وترى أن أمن الحدود المشتركة يتحقق بنشر القوات السورية
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جرينتش+2 11:46
تغول العدو بعد مسيرة الأعلام.. ضابط إسرائيلي يكبل طفلة من الخليل عمرها 10 سنوات بتهمة رمي سكين/ فيديو
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