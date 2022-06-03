تغول العدو بعد مسيرة الأعلام.. ضابط إسرائيلي يكبل طفلة من الخليل عمرها 10 سنوات بتهمة رمي سكين/ فيديو

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه سيحقق في مقطع فيديو نشره فلسطينيون على مواقع التواصل يظهر أحد ضباطه وهو يقوم بتقييد واعتقال طفلة فلسطينية.

وقد نشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ضابطا إسرائيليا وهو يقيد طفلة (10 سنوات) من الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى أن عددا من المستوطنين في المنطقة أبلغوا أنها شوهدت وهي ترمي سكينا، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وردا على ذلك زعم المتحدث باسم الجيش في بيان: “في مثل هذه الحالات، من المتوقع أن يتصرف مقاتلو الجيش الإسرائيلي بأقصى قدر من الحساسية، مع الالتزام بالمهمة العملياتية. سيتم فحص سلوك المقاتلين في الفيديو”.. يا لعار عرب التطبيع !!!

"بديش اجي معك روح انقلع من خلقتي".. شجاعة فتاة فلسطينية تبلغ من العمر ١٠ أعوام لحظة اعتـقـــالها بمدينة الخليل قبل ان يتم اطلاق سراحها لاحقاً. pic.twitter.com/7aALpZtTg9 — أصوات فلسطين (@PalVoice20) June 3, 2022