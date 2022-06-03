أجواء معتدلة فوق المرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم الجمعة

تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الأحد، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 24، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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