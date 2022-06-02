وزير الحج السعودي: إصدار 4 آلاف تأشيرة حج للأردنيين

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، عن اصدار حوالي 4 آلاف تأشيرة حج للأردنيين.

وقال، في مؤتمر صحفي بالسفارة السعودية بعمان اليوم الخميس، إن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بخصوص الاستعدادات لموسم الحج، مشيرا إلى أن أماكن استقبال الحجاج القادمين من الأردن جاهزة.

ولفت إلى أن عدد الحجاج الإجمالي هذا العام يقدر بمليون حاج لضمانة سلامتهم في ظل وجود وباء الكورونا، وضمان الخدمة الجيدة لهم، والحرص على أن يكون الحج ميسرا وتسهيل الإجراءات وتطويرها والاستعداد المبكر لجميع الحجاج من حيث الإقامة والإعاشة والنقل.

وأشار الوزير الربيعة إلى أن بطاقة الحج الذكية التي ستطبق هذا العام ستسهم في تسهيل تنقل الحجاج وسرعة وصولهم إلى مواقعهم.

وكشف عن إطلاق خدمة إلكترونية تسمح للراغب بأداء العمرة التقدم إلكترونيا للحصول على تأشيرة خلال 24 ساعة. وأوضح أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر بدون قيود، ما يمكن الشخص التنقل في كل أنحاء السعودية دون قيود.