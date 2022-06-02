طقس معتدل اليوم الخميس وغدا، وحار نسبيا السبت والاحد

تنخفض درجات الحرارة قليلا، اليوم الخميس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتسود في أغلب مناطق المملكة، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الرياح مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة، بينما يتوقع أن تشهد المناطق الشرقية من المملكة رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50 كم/ساعة)، تؤدي إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم الأحد، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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