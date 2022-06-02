تحذير من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية بسبب الغبار

حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار خصوصا في المناطق الشرقية في المملكة، وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.

وبينت، أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه، حفاظا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت في حال استدعت الحاجة لذلك، حسب تقييم كوادرها العاملة في الميدان وبالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة، ومعالجة الملاحظات بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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