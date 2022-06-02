إستشهاد الاسير المحرر ايمن محيسن في مخيم الدهيشة صباح اليوم الخميس، والشاب بلال كبها في بلدة يعبد مساء امس
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الثلاثاء.. استقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة “الجناح العسكري”
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