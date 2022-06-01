مجلس نقابة الصيادلة يحدد المراكز بين اعضائه

وزع مجلس نقابة الصيادلة في اول جلسة له عقب انتخابه برئاسة النقيب الدكتور محمد العبابنة، المراكز الادارية على اعضائه.

فقد توافق المجلس، في الجلسة التي عقدت اليوم الاربعاء، على اختيار الدكتور رأفت ابو صالح نائبا للنقيب، والدكتور عبدالحميد عليمات امينا للسر، والدكتور صلاح قنديل مساعدا لامين السر، والدكتور يوسف ابو ملوح امينا للصندوق، والدكتور رامي عواد مساعدا لامين الصندوق.

واكد المجلس على التوافق نحو المضي لتحقيق تطلعات الهيئة العامة ورفعة المهنة ومنتسبيها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة