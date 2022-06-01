زمن الثرثرة.. 7.3 ملايين اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في الاردن

استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص العدو قرب مخيم العروب/ الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن/ فيديو
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