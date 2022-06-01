زمن الثرثرة.. 7.3 ملايين اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في الاردن

بلغ مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل في الأردن 7.3 ملايين اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 ، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع 5.4 مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت 1.9 مليون اشتراك، وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقد بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول ما نسبته (65.5 %) وفقا لعدد السكان، بحسب الهيئة.

ونشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء، على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأول من العام 2022 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الإنترنت عريض النطاق

ووفقاً للتقرير المنشور، فقد بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 ما مجموعه (268) ألف مشترك، موزعاً على (176) ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي)، وبما مجموعه (92) ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (تجاري)، وبنسبة انتشار وصلت إلى (2.41 %) وفقا لعدد السكان.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه (19.5) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بمجموع (17.4) مليون دقيقة، وبما مجموعه (2.2) مليون دقيقة للحركة الهاتفية الدولية.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه (355) ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الأول، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما مجموعه (238) ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه (129) ألف اشتراك مع نهاية الربع الاول.