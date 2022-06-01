رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب

زيلينسكي يعترف ان قواته تخسر يومياً 100 قتيل و500 جريح، وزوجته تكشف ان مستشاره الحربي طفل دون العاشرة/ فيديو
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