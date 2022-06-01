استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص العدو قرب مخيم العروب/ الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:44
الخارجية الأمريكية تكرر اكاذيبها حول اعادة فتح قنصليتها التي اغلقها ترامب في القدس لخدمة الفلسطينيين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني