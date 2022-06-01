استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص العدو قرب مخيم العروب/ الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن/ فيديو

الخليل – استشهدت الأسيرة المحررة غفران هارون وراسنة، صباح اليوم الأربعاء، متأثرةً بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم العروب شمال الخليل.

وقد نُقلت المحررة وراسنة إلى مستشفى الأهلي بالخليل لتلقي العلاج بعد إصابتها، إلا أنه أعلن عن استشهادها بعد وقت قصير من وصولها إليه.

وكان الهلال الأحمر ذكر أن قوات الاحتلال أعاقت طواقمها من الوصول لها بعد إصابتها عند مدخل العروب، حيث تم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة، قبل أن تنقل للمستشفى.

وبحسب شهود عيان، فإن وراسنة كانت تمر من أحد الحواجز قرب المخيم، قبل أن يطلق أحد الجنود النار تجاهها، فيما ادعى موقع واللا العبري أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعدمت الأسيرة المحررة غفران وراسنة (31 عاما)؛ بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن أثناء مرورها من أحد الحواجز قرب مخيم العروب.

والشهيدة وراسنة تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل وعملت صحفية في إذاعات محلية.

#فيديو للجندي الذي أطلق النار صوب فتاة فلسطينية قرب مخيم العروب شمال الخليل pic.twitter.com/xAL3ZTY6Vc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

الاحتلال يطلق النار على فتاة ويصيبها بجروخ خطيرة قرب مخيم العروب شمال الخليل#جريدة_القدس #عاجل #الخليل pic.twitter.com/k9kJg2tXxM — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) June 1, 2022