ولّعت.. رفع أسعار بنزين اوكتان 95 (60) فلساً، واوكتان 90 والديزل والكاز 35 فلساً للتر الواحد، خلال شهر حزيران المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95)، بمقدار 60 فلسا للتر و أوكتان 90 والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا للتر فقط، وذلك في شهر حزيران المقبل.

ووفقا للجنة، فإن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران المقبل شكل ما نسبته 22 بالمئة من فرق التكلفة الفعلية، و 14 بالمئة لمادة البنزين (أوكتان 90) و 11 بالمئة لمادتي الديزل والكاز.

وبحسب القرار، يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90 ) في شهر حزيران 920 فلسا للتر بدلاً من 885 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا للتر بدلا من 1120 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 685 فلسا للتر بدلاً من 650 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينارا و 85 قرشاً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1 إلى 30 حزيران المقبل، إذ جرى استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان الماضي، حيث بلغ الفرق بين الأسعار المحلية للمشتقات النفطية حسب التكلفة الفعلية لشهر حزيران والأسعار المحلية المطبقة لشهر أيار الحالي حوالي 250 فلسا للتر البنزين (أوكتان 90) و حوالي 270 فلسا للتر البنزين (أوكتان 95) وللسولار و الكاز حوالي 330 فلسا للتر .

يشار إلى أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شهر شباط الماضي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، حيث جرى رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا فقط، في حين بقيت أسعار الديزل و الكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني 2021 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، حيث جرى رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا فقط ، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً ، والارتفاع الكبير الذي طرأ على تكاليف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.

يذكر أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.

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