ولّعت.. رفع أسعار بنزين اوكتان 95 (60) فلساً، واوكتان 90 والديزل والكاز 35 فلساً للتر الواحد، خلال شهر حزيران المقبل
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جرينتش+2 11:20
ولّعت.. رفع أسعار بنزين اوكتان 95 (60) فلساً، واوكتان 90 والديزل والكاز 35 فلساً للتر الواحد، خلال شهر حزيران المقبل
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