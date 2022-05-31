مفاجأة.. سمير صبري ينجب ابناً يُشبهه تماماً من الفنانة سماح أنور

اندلعت حالة من الجدل بين الجمهور المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، حول وجود او عدم وجود ابن للفنان المصري الراحل سمير صبري من زوجة إنجليزية، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل اتضح فيما يشبه المفاجأة المذهلة، وجود ابن ثان له من فنانة مصرية شهيرة.

فقد نقلت مواقع مصرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر موثوقة، أن سمير صبري قد تزوج من الفنانة سماح أنور، وأنجب منها ابناً يقيم معها، وذلك في الوقت الذي لم يتحدث فيه سمير صبري عن زيجته الثانية في أي من البرامج التي ظهر فيها ضيفا، على عكس ما ذكره عن زوجته الأجنبية التي لها ابن منه أيضا.

وأكد مصدر مقرب من سمير صبري، رفض ذكر اسمه، أن زيجة سمير من الفنانة سماح أنور حقيقية، ولهما ابن يجمعهما، لكن سماح لا ترغب في إعلان هذا الأمر حاليا، حفاظا على الخصوصية تارة، وحتى لا يظن البعض بأنها تسعى وراء الميراث رغم أن هذا حقها الشرعي.

وقد بيّن المصدر أن سماح أنور عندما حضرت جنازة سمير صبري قبل أيام تحدثت مع أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وهو يعلم تماما تفاصيل تلك الزيجة والابن الثاني للفنان سمير صبري، مشيرًا إلى أن الأمر سيعرفه الجميع عاجلا أم آجلا، فعندما تختار سماح أنور الوقت المناسب للإعلان عن ذلك فانها ستتحدث عن كل التفاصيل.

وتأتي هذه المفاجأة بعدما نشر الماكيير المصري المعروف محمد عشوب، المقرب من سمير صبري، منشورا عبر حسابه في فيسبوك قطع فيه الشك باليقين، ردا على الناقد المصري طارق الشناوي الذي تحدث عن عدم وجود ابن للفنان سمير صبري من زوجة إنجليزية.

وبالتواصل مع محمد عشوب، فقد صرح أنه قصد من هذا المنشور الرد على ما يشاع حول سمير صبري من أنه ”شاذ“ كما زعم البعض، مؤكدا بأنه رجل أحب النساء وأحبته العديد من الفنانات لأنه نجم من الطراز الأول، مبينا أنه أراد إفساح المجال للفنانة المصرية التي تزوجت من سمير صبري ولها منه ابن أن تتحدث في هذا الشأن وفق رغبتها والوقت الذي تختاره.

وقال عشوب، أن سمير صبري ليس شخصا عاديا كي يخرج في البرامج يتحدث عن وجود ابن له ثم يتم نفي ذلك بعد وفاته بحجة أنها ”شطحة“، حسب وصف الشناوي، وأنه لم يكن متزوجا وليس له ابن.

ولفت عشوب إلى أن استناد الشناوي بعدم وجود ابن لصبري على وصية لم تتضمن اسمه، فهذا أمر مردود على الشناوي، لأن احداً لم ير تلك الوصية حتى الآن.

وقد عاد عشوب وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC» : «أرجو ممن يصدر تلك التصريحات ان يكون قريبًا من الشخص الذي يحكي عنه، وألا يصرح بها لمجرد معرفته، هو أنا دكتور وجه كشف عندي وعرفت إنه عقيم؟؟».

وأضاف: أن سمير صبري كان جاره وبينهما عشرة عمر طويلة تتجاوز الـ40 عامًا، خاصة أنه رافق الراحل منذ بداية عمله في مجال الإعلام، قائلًا إنه سافر مع الفنان إلى لندن بعدما ترك برنامج «النادي الدولي».

ولفتعشوب إلى أنه التقى ابن سمير صبري من زوجته البريطانية أثناء تواجدهما في لندن، مدللًا على كلامه بلقاء الإعلامي محمود سعد، مع الفنان الراحل في برنامجه «باب الخلق»، والذي حكى فيه بالتفاصيل عن قصة زواجه وإنجابه.

وذكر عشوب أن سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة، رآه بنفسه في منزلها ويعد نسخة من أبيه، متابعًا: «هذا الكلام أكده الفنان منير مكرم وهو صديق مقرب من تلك الفنانة.. رأيت ابنه في لندن وابنه الآخر في منزل الصديقة، وأقسم بالله انه نسخة من سمير صبري».