حين يُفلس الغرب يخترع الاكاذيب.. لافروف ينفي “بشدة” الشائعات المفبركة حول اصابة الرئيس الروسي بمرض خطير

نفى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، مساء امس الاثنين، بشدة الشائعات المُغرضة حول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من مرض خطير جدا، وهو غير قادر على أداء مهامه، واكد إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وقال لافروف في مقابلة لقناة TF1 (تي إف وان) الفرنسية إن “هذا كذب فاضح، أنا لا أعتقد بأن هناك أشخاص عقلاء يمكنهم ملاحظة مؤشرات أي مرض لدى بوتين. انت يمكنك رؤيته كل الوقت أمام الشاشات وسماع خطاباته. يجب ترك اولئك الذين نشروا هذه الشائعات الى ضمائرهم”.

وأشار لافروف إلى أن بوتين، الذي سيبلغ السبعين في أكتوبر/تشرين الأول، يظهر بشكل علني “بشكل يومي”.

وتُعدّ صحة بوتين وحياته الخاصة من المواضيع المهمة في روسيا التي لا يُتطرق إليها في الأماكن العامة.

ووفقا لتقارير مزعومة تروجها الدوائر الغربية، فإن بوتين يعاني من مرض يهدد حياته، ويقضى كل وقت في ملجأ خاص تم بنائه من أجله.

وبما يتعلق بالحرب في أوكرانيا التي دخلت الى شهرها الرابع قال وزير الخارجية الروسي: “إن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي تحرير اقليمي دونتسك ولوغنسك، اما فيما يتعلق بباقي المناطق في أوكرانيا، فالشعب هو من سيحدد مصيرها”.