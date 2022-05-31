تصاعد المقاومة بالضفة من الحجارة الى الرصاص.. اعتقالات واشتباكات مسلحة خلال مداهمات في بيت لحم وجنين ونابلس

القدس – شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات خلال عمليات مداهمة واسعة نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات من المقاومين.

وأفاد مراسل القدس في بيت لحم، أن شابا قد أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة تقوع شرق بيت لحم، مشيرًا إلى أن قوة من وحدة اليمام شاركت في عملية الاقتحام واختطفت الشاب بعد إصابته.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

فيما أقدمت مجموعة من المستوطنين على محاولة اقتحام البلدة ذاتها من الشارع الالتفافي، وتظاهروا هناك وسط ترديد شعارات تدعو إلى قتل العرب.

وفي جنين، أفاد مراسلنا أن مجموعة من المقاومة أطلقت النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة والمخيم، بمشاركة أكثر من 30 دورية عسكرية، حيث تركزت العملية في حي الجابريات الذي اقتحم الجنود فيه عدة منازل وسط انتشار لقوات القناصة والمستعربين.

ورصد شهود تحركات مثيرة ومشبوهة للدوريات الإسرائيلية في الأحياء المطلة على المخيم وأطرافه والمدينة.

ورغم الانتشار المكثف للاحتلال، هاجم مقاومون الدوريات وأطلقوا النار عليها، كما ألقيت عدة عبوات ناسفة.

وفي سياق الاعتقالات، رصدت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، اعتقال المصاب عبد الرحمن الدراويش من دورا جنوب الخليل، وهاني الهوارين من الخليل على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر مصطفى بني عودة من طمون جنوب طوباس، ومحمد دريدي من بيت ليد شرق طولكرم، والشاب أحمد مطير من مخيم قلنديا شمال القدس.

بينما اعتقلت المحرر يحيى مقبول من مدينة نابلس، حيث أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة.

كما اعتقل المحرر نسيم البرغوثي من بلدة بيت ريما غرب رام الله، وعلاء سرحان من جفنا شمال المحافظة نفسها.

واقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال منطقة النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل لأداء طقوس تلمودية، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.