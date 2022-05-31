بصعوبة بالغة وبأقل نسبة تصويت في تاريخه.. فوز “نبيه بري” برئاسة مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة

بيروت – انتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نبيه بري رئيساً له، للمرة السابعة على التوالي في تاريخ لبنان، بـ 65 صوتا بينها كتلة اللقاء الديمقراطي الـ 8.

وقد شهدت عملية فرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع لرئيس ​مجلس النواب​، 40 ورقة ملغاة، كتب عليها “العدالة لضحايا تفجير ​مرفأ بيروت​، ولضحايا شرطة المجلس وللقمان سليم، والعدالة للنساء المغتصبة والعدالة للمودعين، ولشهداء زورق الموت”.

فيما اقترع نواب “​القوات اللبنانية​” بورقة كُتب عليها “​الجمهورية القوية​”.. أما الأوراق البيضاء فقد بلغ عددها 23.

وبدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء، عملية فرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع لانتخاب رئيس البرلمان اللبناني.

وهي النسبة الأقل له في تاريخ الدورات التي انتخب فيها رئيسًا منذ العام 1992.. أما النسبة الأعلى له فكانت عام 2000، عندما فاز بـ 124 صوتًا،

وكان برّي قد نال في دورة العام 1992، 105 أصوات، وفي العام 1996، نال 122 صوتًا، في دورتَي 2005 و2009، حصل على 90 صوتًا، أمّا في دورة 2018 فقد حصل على 98 صوتًا.

وبموجب العرف الدستوري فإن رئاسة مجلس النواب يتولاها نائب من الطائفة الشيعية، وقد تحالف حزب الله وحركة أمل برئاسة بري في الانتخابات الاخيرة وفاز تحالفهما بكل عدد المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في البرلمان، وبالتالي لم يسجل ترشح أحد لرئاسة المجلس لمنافسة بري.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي ينتخب فيها بري رئيساً لمجلس النواب للسنة الثلاثين على التوالي.

وبري من مواليد سيراليون بأفريقيا، في 28 كانون الثاني سنة 1938، وهو يتحدر من بلدة تبنين في جنوب لبنان، ويتولى رئاسة “حركة أمل” منذ العام 1980.

وعين وزيرا أربع مرات، وانتخب رئيساً لمجلس النواب للمرة الأولى بتاريخ 20 تشرين الأول 1992.

وفي كلمة بعد انتخابه دعا بري إلى التعاون بين جميع اللبنانيين، وقال: أي كلام لا يلامس حياة الناس وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق.

وأضاف: سألقي خلفي كل إساءة ويدي ممدودة للجميع للتعاون من أجل إنقاذ لبنان.