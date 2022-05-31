انخفاض حراري طفيف مع بقاء الاجواء حارة حتى الخميس

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على أحياناً.

ويطرأ الخميس، انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 21، وفي الاغوار الشمالية 38 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 23، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 24 درجة مئوية.

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