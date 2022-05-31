حين يُفلس الغرب يخترع الاكاذيب.. لافروف ينفي "بشدة" الشائعات المفبركة حول اصابة الرئيس الروسي بمرض خطير
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النادي النسائي الأرثوذكسي في عبلين/48 يحيي يومًا تراثياً
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