القبض على مطلوب مسلح بعد استخدام قواعد الاشتباك

ألقت قوة أمنية خاصة القبض على مطلوب خطر ومسلح بعد أن قاوم القوة، واستخدمت معه قواعد الاشتباك.

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام إنه وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة حُدد من خلالها مكان وجود أحد المطلوبين الخطرين والمسلحين في إحدى مناطق العاصمة عمان، إذ قامت قوة أمنية خاصة بمداهمة المكان وإلقاء القبض عليه.

وأكد الناطق الإعلامي انه وعند مشاهدة ذلك المطلوب للقوة بادر بمقاومتها محاولا الفرار والهرب من الموقع، فتم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك وتمت السيطرة عليه دون حدوث إصابات، وضُبط بحوزته سلاح فردي وذخيرة وكمية متنوعة من المواد المخدرة ومركبة مطلوبة.

وأضاف أن الشخص المطلوب والمتواري عن الأنظار بحقه طلبات قضائية، في قضايا حيازة وترويج المخدرات ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر والشروع بالقتل ومخالفة قانون منع الجرائم.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها مستمرة بالقيام بواجبها بحفظ أمن الوطن والمواطن وضرب أوكار المجرمين والخارجين عن القانون أياً كانت مواقعهم.

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