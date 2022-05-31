ولّعت.. رفع أسعار بنزين اوكتان 95 (60) فلساً، واوكتان 90 والديزل والكاز 35 فلساً للتر الواحد، خلال شهر حزيران المقبل
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القبض على مطلوب مسلح بعد استخدام قواعد الاشتباك
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