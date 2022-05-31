اختلاف التقديرات النيابية حول تعديل او ترحيل حكومة الخصاونة

بينت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة الأداء الحكومي، بعد عام ونصف على تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، أنها قد التزمت بـ160 التزاماً ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) والتزمت بـ 79 التزاماً ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، حيث اعتمد راصد في منهجيته على تتبع الالتزامات الواردة في الخطط الحكومية المنشورة فقط.

وقال عامر بني عامر،،مدير مركز الحياة – راصد، إن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي.

وبين بني عامر أن التقرير تضمن دراسة حول آراء النواب تجاه الحكومة استجاب لها 120 برلمانيا وبرلمانية، وأكدّ بني عامر على ضرورة أن يكون المواطن مطلعاً على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لما في ذلك من مساهمة في تشكيل انطباعات حقيقية يمكن أن تساهم بتعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.

وقد تضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عام ونصف، حيث استجاب 92% من النواب للاستطلاع، وأظهرت النتائج أن 10% من النواب يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، ويرى 54.1% أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و19.2% يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و16.7% من النواب يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً بشكل محدود.

وبما يتعلق بالسيناريو المتوقع حول مستقبل الحكومة، فقد أظهر الاستطلاع أن 37.5% من النواب يتوقعون حدوث تعديل موسع، ويتوقع 20.0% حدوث تعديل محدود، فيما بلغت نسبة النواب الذين يتوقعون رحيل الحكومة هي 21.7%، وتوقع 20.8% من النواب عدم حدوث اي تغيير.

وحول رضى النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عام ونصف، قال 9.2% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، وما نسبته 43.3% راضون بشكل متوسط، و24.2% راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضون عن مدى المتابعة والتنسيق الحكومي هي 23.2%.

وفيما يخص حالة الحريات وحقوق الإنسان، تبين أن 11.7% من النواب راضون بشكل كبير، و47.5% راضون بشكل متوسط، و22.5% راضون بشكل ضعيف، و18.3% غير راضون.

أما رضى النواب حول تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، فقد تبين أن 22.5% راضون بشكل كبير، بينما 40.8% راضون بشكل متوسط، و15% راضون بشكل ضعيف، و21.7% غير راضون.