وزارة التربية تعمم على المدارس التعليمات الخاصة بامتحان التوجيهي

عممت وزارة الترية والتعليم تعليمات الاختبار الوزاري على مدراء المدارس، للطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2022.

وقد شددت التربية على ضرورة حضور المتقدمين إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، حيث يُمنع دخول أي مشترك إلى القاعة بعد الموعد المحدد لبدء الامتحان ويغلق باب المدرسة عند بدء الامتحان، ويُمنع دخول أي مشترك إلى قاعة غير قاعته الأصلية منعًا باتًا.

وأوضحت أنه على المشترك إحضار إثبات الشخصية يوميًا عند تقديم الامتحان، وهي بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للأردني، وجواز السفر لغير الأردني، والبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، والبطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، ويوضع إثبات الشخصية على مقعد المشترك، ولا يُلزم المشترك بطباعة بطاقة جلوسه الإلكترونية، وسيستلم نسخته الورقية منها من قبل رئيس القاعة في أول يوم امتحان يتقدم به.

وبينت أنه على المشترك التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه في المكان المخصص على كل من ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة، ويمنع كتابة اسمه في مكان غير مخصص، وعلى المشترك قراءة الملحوظة الموجودة في الصفحة الأولى من الورقة الامتحانية قبل البدء بالإجابة؛ وذلك للتأكد من اكتمال عدد صفحات الورقة الامتحانية وكذلك عدد الفقرات.

وقالت التربية إنه على المشترك استخدام قلم الرصاص فقط في تظليل إجاباته على ورقة الماسح الضوئي، علمًا أن ورقة الماسح الضوئي هي المعتمدة فقط لدى وزارة التربية والتعليم لاحتساب علامة المشترك لأسئلة الاختيار من متعدد.

فيما أشارت إلى أنه على المشترك لمباحث (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات) والتي تتضمن نوعين من الأسئلة: أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة إنشائية، أن يجيب عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، أما الأسئلة الإنشائية فيجيب عنها على دفتر الإجابة بقلم الحبر.

وبخصوص مبحث الرسم الصناعي يجيب المشترك عن كامل الأسئلة على دفتر الإجابة، ويسمح له باستخدام الأدوات الخاصة بالرسم.

ودعت التربية المشتركين للامتحان لضرورة الانتباه للوقت المتبقي من زمن الامتحان، والتأكد من نقل كامل الإجابات (تظليلها) على ورقة القارئ الضوئي قبل انتهاء الزمن المخصص.

ونوهت التربية الى أنه يُمنع دخول أي جهاز خلوي أو سماعات لاقطة أو لحمية أو أوراق تتعلق بالامتحان أو آلات حاسبة بكافة أنواعها أو أي أجهزة إلكترونية (مثل الساعات) التي تحوي كاميرا أو جهاز استقبال (سماعة) أو أي وسيلة تستخدم للغش أو أي شيء يؤثر في سير الامتحان، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى حرمانه لجميع مباحث الامتحان العام 2022 ومنعه من التقدم للامتحان التكميلي 2022 (الرجوع إلى الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان).

ويُعد كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة وثائق رسمية، ولا يجوز العبث بمحتوياتها أو انتزاع أوراق منها أو الخروج بها خارج غرفة الامتحان وتحت طائلة الحرمان.

وأضافت أنه يمنع منعًا باتًا إحضار أي قلم حبر جاف أو سائل أو رصاص، وستوفر الوزارة مقلمة لكل مشترك تحتوي على قلم حبر وثلاثة أقلام رصاص وممحاة ومبراة.

وأشارت أنه لا يسمح بخروج المشترك من غرفة الامتحان إلا بعد انتهاء الزمن المقرر لامتحان المبحث وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.