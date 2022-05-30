موسيقار الاجيال يسترضي زوجته الحردانة في عمان باغنية “هان الود”

قصة حب كبيرة جمعت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والسيدة نهلة القدسي، حيث كانت من أشهر قصص الحب فى الوسط الفنى المصري فى ذلك الزمن الجميل، خصوصا بعدما اثمرت تلك العلاقة لحنًا من أهم ألحان عبد الوهاب، وهو اغنية “هان الود” ، إذ كانت نهلة هي الحبيبة والملهمة.

“هان الود” للموسيقار محمد عبدالوهاب غنتها كذلك فايزة أحمد وسمية قيصر؛ وأبدع فيها بسبب معاناته العاطفية مع زوجته نهلة القدسي التى هجرته، وتركت مصر وسافرت للأردن غاضبة منه لسبب لا يعلمه سواهما حتى الآن.

كانت تجربة الفراق أليمة على الموسيقار محمد عبد الوهاب، وظل خلافهما لغزًا، وقد تصادف فى ذلك الوقت ان أرسل الشاعر أحمد رامى الى عبد الوهاب كلمات اغنية “هان الود” فوجد فيها موسيقار الاجيال تعبيرا دقيقا عن مشاعره المكلومة، وعلى الفور قام بتلحينها وغنائها.

سمعت نهلة القدسى أهات عبد الوهاب، وأدركت أنه يغنى “هان الود” لها، ويوجه إليها رسالة عتاب مفعمة بالحنين ومشاعر الحب، وسرعان ما رقّ قلبها لكلمات الأغنية، وانتهى الخصام بينهما، وعادت إليه من جديد، وتجدد اللقاء مع حبيب العمر حتى رحل عام 1991، وعاشت على ذكراه حتى رحيلها فى عام 2015.