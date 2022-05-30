سورية تجدد رفضها الأعمال العسكرية للنظام التركي، وتؤكد أنها جرائم حرب في إطار سياسة التطهير العرقي والجغرافي
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موسيقار الاجيال يسترضي زوجته الحردانة في عمان باغنية “هان الود”
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