مسيرة الأعلام .. تحدٍ صهيوني وخذلان عربي إسلامي

تقام مسيرة الأعلام الصهيونية سنويا انطلاقا من مكان متفق عليه من الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة؛ فبعد تجمع المشاركين فيها الذين قد يبلغ عددهم عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من الشباب العنصريين والمستوطنين والمتطرفين الحاقدين الآخرين الذين يأتون من داخل دولة الاحتلال ومن جميع انحاء العالم؛ وتدخل المسيرة القدس القديمة عن طريق باب العامود مخترقة ساحات الصخرة والمسجد الأقصى بحماية ومشاركة شرطة دولة الاحتلال التي تجبر أصحاب المحلات التجارية الفلسطينيين في القدس القديمة وخاصة تلك الواقعة في باب العمود وطريق الواد على إغلاق محلاتهم.

لقد قام الصهاينة بمسيرتهم السنوية التي تعبر بوضوح عن تصميم دولتهم على تهويد القدس والأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة وتقسيم الأقصى زمانا ومكانا تمهيدا لهدم قبة الصخرة والمسجد وبناء الهيكل المزعوم على انقاضهما يوم أمس الأحد 29/ 5/ 2022. وذكرت الأنباء أنهم شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفلسطينيين والشهيدة شيرين أبو عاقلة، وغنوا، ورقصوا، ولوحوا بالعلم الإسرائيلي احتفالا باحتلالهم لما تبقى من فلسطين في السابع من يونيو/ حزيران 1967، وتأكيدا للسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية خاصة البلدة القديمة التي تضم الأماكن المقدسة، وتعبيرا عن إسرارهم، أي المستوطنين والحكومة الإسرائيلية والكنيست والمجتمع الإسرائيلي بتوظيف الأعلام الإسرائيلية وما ترمز له من تعصب قومي يهودي لتهويد القدس بشرقها وغربها وأماكنها الإسلامية والمسيحية المقدسة؛ وانتهت المسيرة عند حائط البراق” المبكى ” بصلاة شكر فيها الصهاينة الله على احتلالهم لقدس الأقداس وفلسطين. وتصدى لهم الفلسطينيون بصدورهم العارية، وجرح واعتقل العشرات منهم!

لقد تجاهل رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت وساطات مصر وقطر ونداءات حكام التطبيع المذلة بإلغاء المسيرة، وأصر على إجرائها وحمايتها ونفذ ذلك، بل وتفاخر علنا بالمسيرة والمشاركين فيها، وكرر الادعاء الصهيوني بان ” القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية.” وشارك رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو فيها بزيارة حائط المبكى وهو يرفع العلم الإسرائيلي.

فماذا كانت ردود فعل الدول والشعوب العربية والإسلامية وخاصة قادة ودول التطبيع والخنوع وشيوخ السلاطين على هذه الاهانات الصهيونية المتكررة لهم ولأماكنهم المقدسة؟ لقد صدرت بعض تصريحات ” نشجب ونستنكر وندين بشدة ” المعروفة المكررة الكذوبة عن بعض الدول والمنظمات الإسلامية بينما كان حكام وشعوب العالمين العربي والإسلامي يشاهدون اعتداءات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين من بعيد، ويتجاهلون هذا الصلف الصهيوني وكأن القدس ليست قدسهم ولا علاقة لها بدينهم، ونسوا بأنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأرض آلاف الأنبياء والإسراء والمعراج، ومولد المسيح ومكان صلبه وصعوده للسماء!

الأمة التي لا تثأر قياداتها السياسية والدينية وشعوبها لكرامتها، ولا تضحي وتموت دفاعا عن أوطانها ومقدساتها لا مستقبل لها في هذا العالم الذي تتحكم به القوة؛ ولهذا لا غرابة ان نرى نحن العرب هذه العربدة والتهديد الصهيوني لوجودنا ما دمنا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، ونشغل عقولنا بتفاهات الأمور التي لا علاقة لها بهذا العصر وإنسانه!