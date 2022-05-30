رداً على "مسيرة الأعلام".. فصائل المقاومة هددت وما نفذت، وبات عليها تخفيف ضجيجها حتى لا تمنح العدو إنتصارات دعائية
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جرينتش+2 02:52
عندما نطق بوش بالحقيقة!
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