سورية تجدد رفضها الأعمال العسكرية للنظام التركي، وتؤكد أنها جرائم حرب في إطار سياسة التطهير العرقي والجغرافي
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جرينتش+2 07:43
عزل موظف حكومي وحبس آخر وتغريم ثالث بعد ادانتهم بالفساد
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