الإعلان عن لينا الشخشير شخصية العام الثقافية 2022 لمركز السنابل

تقرير: فراس حج محمد| فلسطين

نظم مركز السنابل للدراسات والأدب الشعبي يوم السبت 30/5/2022 احتفالا بالتعاون مع منتدى المنارة للثقافة والإبداع أعلن فيه عن الدكتورة لينا الشخشير شخصية السنابل الثقافية للعام 2022.

حضر الاحتفال الذي احتضنه ملتقى رجال الأعمال في نابلس زملاء الدكتورة لينا ومجموعة من المثقفين والتربويين والمهتمين وممثلي الفعاليات الثقافية والرسمية في مدينة نابلس، وقد أشاد المتحدثون بحسن اختيار مركز السنابل لشخصية العام الثقافية، فتحدث الأستاذ محمد حواري مدير الثقافة والشباب في محافظة نابلس أنه ومن خلال عمل الدائرة الثقافية كانوا يضعون علامات مميزة للأشخاص الذين يملكون الدافعية للعمل الثقافي، وكانت الدكتورة لينا من أكثر تلك الشخصيات الفاعلة في هذا الجانب.

أما الأستاذ حمد الله عفانة مدير مديرية الثقافة فقال: “إن الدكتورة لينا من الناشطات في العمل الثقافي، وعلى الرغم من الصعوبات التي كانت تعترض العمل إلا أنها لم تكن لتتوانى عن العمل، بجد ونشاط لتفعيل الساحة الثقافية”.

وفي كلمة للأستاذ ضرار طوقان مدير المراكز الثقافية في نابلس والمدير العام لمكتبة البلدية فقد وصف الدكتورة لينا بأنها “كانت مبادرة نشطة متميزة ذات أداء مبدع، وما وجدتها يوما متخاذلة، أو تخشى الفشل”.

وكان لأدباء فلسطين المحتلة عام 1948 كلمة في هذه المناسبة، فقد تحدث المحامي الحيفاوي حسن عبادي عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين- الكرمل 48 عن تعاون أدباء فلسطين الداخل مع منتدى المنارة ورئيسته الدكتورة لينا وعقد كثير من النشاطات بخصوص كتابات الأسرى ومناقشة كتبهم، مشيدا بشخصية الدكتورة لينا وحرصها على تأكيد تواصل الكل الفلسطيني.

وممثلا عن منتدى المنارة للثقافة والإبداع تحدث الكاتب فراس حج محمد عن جوانب متعددة من شخصية الدكتورة لينا، فقد جمعتهما الزمالة الجامعية والعمل الثقافي المشترك، فقد أسسا معا منتدى المنارة للثقافة والإبداع، مشيرا إلى تميز الدكتورة لينا أكاديميا ووظيفيا وإداريا في إدارتها للمنتدى الذي استطاع عمل الكثير من الفعاليات المميزة في مدينة نابلس.

وعن مسوغات تكريم الدكتورة لينا الشخشير شخصية السنابل الثقافية للعام 2022 بين الدكتور إدريس جرادات رئس المركز أن الدكتورة لينا تستحق هذا التكريم، لما لها “من جهود جليلة في ميادين العلم والتربية والنشاط المجتمعي، وبمساهمتها الفعالة في الحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني ونشره، ولدورها الريادي في العمل الثقافي والمؤسساتي”. ومن ثَمّ قدم المركز شهادة تكريم للدكتورة لينا وعباءة التراث الفلسطيني، ومشغولة يدوية للعلم الفلسطيني.

وفي الختام عبرت الدكتورة لينا الشخشير، شخصية السنابل الثقافية للعام 2022 عن سعادتها بهذا التكريم، الذي شكل لها دافعا للعمل وزيادة لتحميلها المسؤولية في العمل الثقافي الجمعي الفلسطيني.

ويذكر أنه قد تم مؤخرا أيضاً اختيار الدكتورة لينا الشخشير عضوا في المجلس الثقافي الاستشاري في مدينة نابلس. والدكتورة لينا تحمل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة، وتعمل معلمة للغة العربية للمرحلة الثانوية في مدرسة ظافر المصري الثانوية للبنات، وتعمل على ربط الساحة التربوية بالمثقفين عبر استضافتها كثير من المبدعين في المدرسة وتعريف الطالبات بهم ومحاورتهم، لاسيما أولئك الأدباء الذين ورد لهم نصوص في المقررات الفلسطينية.

الأسد، اللي لابس البلوزة الخضرا https://t.co/PzAMd2z7dg — Muath Hamed (@MuathHamed) May 29, 2022