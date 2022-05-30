“ادارة المكافحة” تتعامل مع 4 قضايا نوعية لترويج المخدرات

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال تعاملها مع 4 قضايا نوعية للإتجار وترويج المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من التعامل مع 4 قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على مجموعة من تجار ومروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأُحيلوا جميعا للقضاء.

ففي القضية الأولى وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بزراعة نبات الماريجوانا المخدر في موقعين منفصلين في إحدى مناطق غرب البلقاء ،وتمت مداهمة الموقعين وضبطت داخلهما كميات من اشتال الماريجوانا، إضافة إلى 13 كرتونة بداخلها أكياس معدة للبيع وسلاح ناري.

وفي شرق العاصمة، أُلقي القبض على أحد الأشخاص من تجار المواد المخدرة بعد التأكد من قيامه بتخزينها داخل منزله وضبط بحوزته 24 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 2500 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 650 حبة من المستحضرات الطبية، بالإضافة إلى 40 غراماً من مادة الكوكايين المخدرة.

وفي القضية الثالثة، جرى تتبع أحد مروجي المواد المخدرة داخل مركبته جنوب العاصمة بعد ورود معلومات حول حيازته لكمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد البيع والترويج وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الحشيش المخدرة و 400 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري.

وفي القضية الرابعة، دوهم منزل احد مروجي وتجار المواد المخدرة في محافظة المفرق وتم إلقاء القبض عليه وضبط داخل منزله 10 آلاف حبة مخدرة كانت مخبأة في باحة المنزل.