إدارة بايدن تتراجع عن إعادة فتح قنصلية تخدم الفلسطينيين بالقدس

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تراجعت عن فكرة فتح قنصلية تخدم الفلسطينيين في شرقي القدس.

وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية بدلًا من ذلك ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين، وسيتم تعيين هادي عمرو كمبعوث خاص للفلسطينيين بدلًا من منصبه الحالي كنائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وفلسطينية، قولها إن عمرو سيبقى في واشنطن ولكنه سيعقد اجتماعات متكررة في المنطقة للعمل مباشرة مع وحدة الشؤون الفلسطينية التابعة للسفارة الأميركية في إسرائيل.

وكانت هذه الوحدة تابعة سابقا وبشكل مباشر لوزارة الخارجية، مما يعني أنها لم تكن جزءًا هرميًا من السفارة، قبل أن يدمجها الرئيس السابق دونالد ترامب في السفارة.

وقالت الصحيفة، إن نية إدارة بايدن هي أن تستكمل بزيارته المرتقبة للمنطقة، سلسلة الخطوات التي من شأنها أن تعوض الفلسطينيين عن خطوة عدم إعادة فتح قنصلية منفصلة لخدمتهم.