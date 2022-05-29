وقفة قرب سفارة العدو بعمان دعما للمقدسيين ورفضا لمسيرة الأعلام الصهيونية 

أكد المشاركون في فعالية جماهيرية ، أقيمت عصر اليوم الأحد، أمام مسجد الكالوتي قرب سفارة الكيان الصهيوني، تحت عنوان “مسيرة الغضب”، على دعم صمود المرابطين والمرابطات في القدس وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وما يسمى بمسيرة الأعلام التي تشكل عدواناً صارخاً ضد القدس والمقدسات.

وقد ردد المشاركون في الفعالية التي دعت لها فعاليات شبابية وأحزاب سياسية وشخصيات نيابية ووطنية، هتافات تندد بالاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى وهتافات تطالب المقاومة الفلسطينية بالتصدي لهذه الاعتداءات، وأخرى طالبت بإغلاق سفارة الاحتلال وإلغاء معاهدة وادي عربة.

كما رفع المشاركون الإعلام الأردنية والفلسطينية بكثافة، ردا على مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس.