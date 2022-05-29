وفاة سائق اصطدمت مركبته بعامود كهرباء في محافظة المفرق

توفي شخص اثر تدهور مركبته واصطدامها في عامود كهرباء، عند مثلث الخالدية، في محافظة المفرق.

وأفاد التقرير المروري من غرف عمليات إدارة السير والدوريات الخارجية، عبر إذاعة “أمن إف إم” اليوم الأحد، بتسجيل 335 حادث سير في جميع محافظات المملكة خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها حالة الوفاة المذكورة واصابتين بالغتين و 30 اصابة أخرى متوسطة، وأضرار مادية بالمركبات، حيث تم اسعاف المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وجددت الادارات المرورية، دعوتها الى السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة الانتباه والحذر والتقيد بانظمة السير، حفاظا على سلامتهم.