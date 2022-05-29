عصر اليوم الاحد.. علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة/ فيديو
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جرينتش+2 04:38
“كيليجدار” زعيم المعارضة يؤكد مُجدداً ان “بلال” نجل أردوغان حوّل أموالاً لشقيقته “إسراء” أستعداداً لهرب والدهما الى أمريكا
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