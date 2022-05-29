“كيليجدار” زعيم المعارضة يؤكد مُجدداً ان “بلال” نجل أردوغان حوّل أموالاً لشقيقته “إسراء” أستعداداً لهرب والدهما الى أمريكا

إسطنبول – أحوال: على الرغم من تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع دعوى قضائية ضدّه، واصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، كشف ما أسماه ملفات الفساد المُرتبطة بعائلة رئيس البلاد، مؤكداً أنها تستعد للهروب بعد أنّ حوّلت لغاية اليوم نحو مليار دولار إلى مؤسسة في الولايات المتحدة.

وردًا على إعلان أردوغان، الذي أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية بشأن المزاعم ضده، قال زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية، مُخاطباً الرئيس التركي “أردوغان، كنت أتوقع أن تتوصل إلى اتفاق داخل الأسرة وتقول الحقيقة لأمتنا، لكنني أرى أنك تحاول خلق تصور مختلف من خلال التهديد بالدعاوى القضائية. لكن، لن نسمح لك بخلط الأجواء، ولدينا الحقيقة كاملة “.

وتابع كليجدار أوغلو: “ابنك بلال أردوغان هو الذي حول الأموال من خلال هذه المؤسسات التركية. ومن ناحية أخرى، هناك الفتاة ابنتك إسراء البيرق التي تلقت المال في الولايات المتحدة وتحديدا مانهاتن. يبدو أن المؤسسات الأخوية هي التي تدير وتحول الأموال إلى بعضها البعض عبرTURKEN وهي مؤسسة تظهر في الواجهة، والغرض منها هو نقل الثروة والأشخاص أيضاً إلى أميركا.

ورأى زعيم المعارضة التركية أنّ أفراد عائلة أردوغان في عجلة من أمرهم لإقامة حياة موازية في الخارج. وأكد أنّ “هدفي هو فضح نظام غسيل الأموال وجعله غير صالح للعمل.” وقال “إنهم يريدون الفرار من البلد الذي دمروه بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء إلى القانون”.

وتابع القول “أخيرًا، أقول هذا: توقفوا عن النظر إلى شعبنا، فقد أصبح شعبنا محتاجًا حتى ليرة واحدة. عار عليك فقراء هذه الأمة، استيقظ”.

في تصريحات لافتة أثارت اهتمام الرأي العام في البلاد، كان زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ألقى كلمة مؤخرا أمام عدد من أعضاء حزبه، قال فيها “اسمعني يا أخي، إنهم لا يشملونك في خطط الإنقاذ.. الرئيس أردوغان حوّل مبالغ ضخمة من المال إلى الخارج مع هياكل متوازية متظاهرا بأنها مؤسسات.. وسأكشف بالتفصيل عن خطة الهروب”.

وأوضح “لدينا الوثائق. لدينا كل تدفقات الأموال. إنهم يُنشئون مؤسسات في أميركا. لماذا أميركا؟ تتوقع من الذين حولوا البلاد إلى مشاريع لقطر أن يذهبوا إلى قطر، لكنّهم يعلمون أنه لا يوجد قانون في تلك البلدان، يعيدونهم بأوّل طائرة”.

وتابع “يمكنهم الاختباء وراء قوانين أميركا. إنها سيادة القانون. بعبارة أخرى، يريدون الفرار إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء إلى القانون من البلد الذي دمروه بشكل غير قانوني.”

وكشف كليجدار أوغلو عن الآلية المتبعة، بقوله “إذن ماذا يفعلون؟ إنهم ينشئون مؤسسة. وضعوا مواطنا أميركيا على رأسها. لكن الإدارة الحقيقية للمؤسسة تنتمي إلى أفراد عائلة أردوغان. لكن لن أذكر أسماء الآن لأنهم سيقولون (لا تتدخلوا في شؤون الأسرة)”.

وذكر أنّ هذه المؤسسات بدأت في إرسال الأموال إلى المواطن الأميركي، على دفعات وصل مجموعها لأكثر من مليار دولار.

وخاطب الرئيس التركي بقوله: “أردوغان، اخرج وقلها. من من عائلتك يتصدر هذه المؤسسة التي ترسل الأموال إليها؟ قلها. من يرسل هذه الأموال من العائلة؟ ومرة أخرى، من الذي يحصل على هذه الأموال من عائلتك على الجانب الآخر، وبالتحديد في أميركا؟ تعال وأخبرنا. لا تتردد.”

وحمّل كليجدار أوغلو عمليات الفساد في تركيا مسؤولية ما يُعانيه الأطفال في البلاد من أزمة غذائية خاصة مع ارتفاع أسعار الحليب والخبز.

وخاطب المواطنين الأتراك بقوله “استيقظوا يا شعبي، استيقظوا الآن. ليس لديكم مكان تذهبون إليه بينما هم في طريقهم إلى حيث سيهربون. ليس لدينا وطن آخر. الآن استيقظوا، ارفعوا رؤوسكم وانضموا إلينا”.

يُشار إلى أنّ المؤسسة المقصودة في تصريحات زعيم المعارضة التركية، هي مؤسسة توركين في الولايات المتحدة التي بدأت في عام 2014 كمؤسسة مشتركة بين ENSAR و TÜRGEV. وقد وقع الوثيقة التأسيسية للمؤسسة في البلاد بلال أردغان، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما إسراء البيرق، ابنة أردوغان، هي من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

الوثائق التي ذكرها كيليجدار أوغلو تم نشرها من قبل ممثل حزب الشعب الجمهوري في الولايات المتحدة يورتر أوزكان على تويتر.

وقال أوزكان: “لقد توصلنا، بصفتنا ممثل حزب الشعب الجمهوري في أميركا، إلى آخر إعلان ضريبي لمؤسسة Türken ، والتي نتابعها منذ سنوات ونبلغ الجمهور باستمرار بالوثائق الرسمية.”

وتساءل: “ما هو الهدف الحقيقي لهذه المؤسسة التي اشترت مزرعة الملاكم الشهير محمد علي كلاي، وأقامت ناطحة سحاب فاخرة في نيويورك؟ سنواصل المتابعة نيابة عن الجمهور “.

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