عصر اليوم الاحد.. علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة/ فيديو

القدس – تمكن شبان فلسطينيون، عصر اليوم الأحد، من تسيير علم فلسطين في سماء منطقة باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقد تم رفع العلم عبر طائرة “درون” صغيرة بدون طيار، وتم تسييرها عن بعد، حيث حلق لدقائق قصيرة، قبل أن يختفي فيما يبدو لأسباب تتعلق بملاحقة الاحتلال للشبان الذين نجحوا في تسييره.

ولحظة ظهور العلم في سماء باب العامود استنفرت قوات الاحتلال، وسط حالة من الذعر ظهرت في أوساط المستوطنين، مخافة ان تكون طائرة الدرون مقنبلة