عصر اليوم الاحد.. علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة/ فيديو
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جرينتش+2 04:36
عصر اليوم الاحد.. علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة/ فيديو
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