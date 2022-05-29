"مسيرة الأعلام" تبدأ صباح اليوم الاحد.. قطعان المستوطنين تقتحم الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال، والآتي اخطر/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:29
طقس حار اليوم الاحد باغلب المناطق، وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني