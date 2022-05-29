عصر اليوم الاحد.. علم فلسطين يرفرف بطائرة درون في سماء باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:52
الناقد طارق الشناوي يثير الجدل حول عدم إنجاب سمير صبري أبناء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني