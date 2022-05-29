“الحركة المعروفيّة” في فلسطين 48 تقوم بزيارة تضامن مع أهل الجولان

قام أواخر الأسبوع المنصرم وفد من المشايخ والشباب يمثّل الحركة المعروفيّة للتواصل (لجنة التواصل المعروفيّة وميثاق المعروفيّين الأحرار)، ضمّ كلا من رئيس اللجنة الشيخ عوني خنيفس والمحامي سعيد نفّاع والشيخ حسين أبو نجم والمحامي وجيه عامر والشاعر أسامة ملحم سكرتير الميثاق والفنّان نايف خير والناشط وضّاح القاسم، قاموا بزيارة خيمة الاعتصام التي أقامها أهل الجولان في رحاب مقام اليعفوري (ع) تصدّيًا لمشروع المرواح الكهربائيّة (الطوربينات) الذي يستهدف 4600 دونم 20% من أراضيهم المزروعة مصدر رزق مئات العائلات.

العشرات من المشايخ والشباب استقبلوا الوفد، ورحّب به الشيخ أبو نزيه حسين محمود، واستعرض الأسير المحرر صدقي المقت والدكتور يوسف وهبة حيثيّات المشروع وخطوات التصدّي، فأكدّ الجميع أنّ هذا المشروع لن يمرّ مثلما لم تمرّ قبله المشاريع الاحتلاليّة الكثيرة.

وفي كلمته قال الشيخ خنيفس: “إنّ طائفة المسلمين الموحّدين العرب الدروز ستبقى بعونه تعالى في موقعها العروبيّ، وستبقى في طليعة القوى التي ترفض الظلم والخضوع وترفع الرأس لصدّ العدوان والصمود والتصدّي.” وأضاف:

“أهلنا في الجولان لقد أثبتّم عبر التاريخ وحتّى اليوم أنّ لا صوت يعلو فوق صوتكم ولا إرادة تستطيع كسر إرادتكم عندما تكونون موحّدين.” وأردف:

“وأخيرًا لا يضيع حقّ أمّة في نيل الحقوق والحريّة والحياة الكريمة طالما كان أبناؤها مستعدّين لدفع الثمن، ونحن وإيّاكم أهل لذلك. نتمنّى لكم ولأنفسنا أعلى ما يعزّز الصمود والوجود؛ الوحدة ثمّ الوحدة ثمّ الوحدة.”

وألقى المحامي نفّاع كلمة ضافية تناول فيها وقفات أهل الجولان الكثيرة في وجه المحتلّ ومنذ ال-67 مواجهةً لمخطّطاته في ضرب وجودهم السوريّ وهويّتهم القوميّة والتي تحطّمت كلّها على صخرة صمودهم وتضحياتهم.

هذا وقام التلفزيون السوريّ بتغطية الزيارة تغطية واسعة إذ تخلّلت نشراته الاخباريّة تقريرًا شاملًا عن الزيارة وحيثيّاتها.

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