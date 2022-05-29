عصر اليوم الاحد.. علم فلسطين يرفرف بطائرة درون في سماء باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة/ فيديو
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جرينتش+2 09:54
“الحركة المعروفيّة” في فلسطين 48 تقوم بزيارة تضامن مع أهل الجولان
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