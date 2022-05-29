أبو سنان (عرب 48) تستضيف أمسية قراءات شعرية ونثرية تكريما للزعيم الخالد جمال عبد الناصر

نظمت “لجنة إحياء ذكرى القائد جمال عبد الناصر”، بالتعاون مع “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48″، وتحت رعاية المجلس المحلي في أبو سنان، أمسية قراءات شعرية ونثرية خاصة بالزعيم جمال عبد الناصر، تحت عنوان “أبا خالد يا قصيدة شعر تقال..” وذلك في قاعة مركز المسرح، على اسم المربي مطانس مطانس (الأدويتوريوم) في أبو سنان، مساء امس الاول الجمعة .

افتتح الأمسية وأدارها عضو إدارة لجنة إحياء ذكرى عبد الناصر وأمانة الاتحاد العام للكتاب، الكاتب زياد شليوط منوها إلى أن هذه الأمسية كان يجب ان تتم في ذكرى ميلاد القائد عبد الناصر في شهر يناير الماضي، وتم تأجيلها لعدة أسباب وأشار إلى اختيار أبو سنان نظرا لوجود ميدان فيها يحمل اسم جمال عبد الناصر، وعلى ضوء ترحيب رئيس وإدارة المجلس المحلي في استضافة الأمسية.

وقام رئيس المجلس المحلي، السيد فوزي مشلب، بالترحيب بالحضور مبديا استعداده لتبني نشاطات لذكرى الزعيم العربي الخالد، وقدم كلمة البلد المضيف الدكتور محمد غضبان، مساعد رئيس المجلس حيث حملت كلمته حبا ووفاء للزعيم عبد الناصر وما مثله من سياسة ومباديء ونهج في عهده المجيد.

وقد تلاه الكاتب المحامي سعيد نفاع، الأمين العام “للاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48” بكلمة عرضت أيضا أهم سمات المرحلة الناصرية، وقد القى المحامي الأستاذ محمد ميعاري كلمة لجنة إحياء ذكرى القائد جمال عبد الناصر وتلا قصيدة رثاء للزعيم من نظمه.

بعدها توالت القراءات الشعرية والنثرية التي شارك فيها أعضاء الاتحاد العام للكتاب ولجنة عبد الناصر، فجاءت قصائد وكلمات تنضح محبة للزعيم وكل ما مثله من قيم ومباديء خالدة وسيرة رجل نظيف ومستقيم قلّ أن يجود الدهر بمثله،

وقد شارك في تقديم القراءات الكتاب والشعراء والشاعرات: يحيى طه، أسيد عيساوي، أمين زيد الكيلاني، آمال قزل، محمد علي سعيد، ياسين بكري، ناظم حسون، عاتكة عياشي، عمر رزوق الشامي.

كما شارك أيضا الممثل وليد جبالي بالقاء قصيدة الشاعر نزار قباني “قتلناك”، فيما قدم مداخلة قصيرة الدكتور يسف مطانس استذكر فيها سيرة المربي المرحوم مطانس مطانس وما تعرض له من ملاحقات سياسية خاصة عام 1956، نظرا لتأييده قرار تأميم قناة السويس من قبل الرئيس جمال عبد الناصر.