كتائب القسام تُفصح عن تشكيل غرفة مشتركة بينها وبين حزب الله اللبناني وحرس الثورة الايراني اثناء معركة "سيف القدس"
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جرينتش+2 12:31
كتائب القسام تُفصح عن تشكيل غرفة مشتركة بينها وبين حزب الله اللبناني وحرس الثورة الايراني اثناء معركة “سيف القدس”
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