فوز يحيى أبو عبود بمنصب نقيب المحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فجر اليوم السبت، فوز المحامي يحيى أبو عبود بمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة التي جرت الجمعة، في مجمع النقابات المهنية.

فقد تغلب مرشح التيار الإسلامي أبو عبود، في الجولة الثانية من عملية الاقتراع، على منافسه المرشح رامي الشواورة، حيث حصل أبو عبود على 3031 صوتا، مقابل 2344 صوتا للشواورة.

وكانت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات تشير إلى تقدم المرشحين أبو عبود والشواورة، حيث لم يتمكن أي من المرشحين الحصول على نصف الأصوات زائد واحد، وهو ما لم يتحقق في الجولة الأولى، ما استدعى اللجوء لجولة اقتراع ثانية اقتصرت عليهما، بعد انسحاب المحاميين مازن رشيدات وإسماعيل أبو رمان.

ووفق قانون النقابة، فإن الفائز بمركز النقيب هو من يحصل على نصف الأصوات زائد واحد.

وكان قد تنافس على مركز النقيب 6 محامين هم: مازن ارشيدات، يحيى أبو عبود، رامي الشواورة، فتحي درابكة، طارق الزغموري، إسماعيل أبو رمان.