رسالة جو غارسيا إلى زوجته إيرما

[قُتلت المعلمة إيرما جارسيا في تكساس، فمات زوجها جو حزناً عليها بعد أيّام قليلة]

لم تَعُدِ الحياةُ جميلةً يا إيرما بعد يوم الثلاثاء، الرابع والعشرين من مايو

سأغادرُ بيتنا عمّا قريب

انتظريني لأفكّ وَحْدتَنا معاً

منذُ غادرتِني صارَ كلّ شيءٍ كثيفاً

الهواءُ

الحزنُ

الذكرياتُ

ملابسُكِ المُعلّقة

رائحتُكِ العالقة

قُبلتُك التي ما زالتْ تحيا على شفتيَّ

تستوطنني

تحفرُ فيّ بئراً عميقةً من الرأفةِ

الرحمةِ

الجنونِ

الحبِّ

النشوةِ الباذخةْ

أوه- يا إيرما- كم أشتاق إليكِ

جدّاً

جدّاً

جدّاً

لا تُغلقي بابَ السماءِ خلفكِ

لا شيءَ يؤخّرني عنكِ بعدَ الآنْ

يا جَنّتي الوارفةْ

ها أنا قادمٌ إليكِ على جناحي ملاكٍ

يحملني لأكون حيث “أنت التي في السموات”

افتحي لي ذراعيكِ

أعدّي ليَ الأرض لديكِ لأستريحَ من الكمَدْ

لأستعيد نفسكِ للأبدْ

سنغنّي كما كنّا نفعلُ

ونضحكُ كما دائماً

عندما أعودُ إلى حِضْنِكِ الدافئِ يا زوجتي

وأستقرُّ قربكِ على غيمةٍ مثلَ طائرٍ مُغرّدٍ وتغسلينَ أحزاني

وأمسحُ عنك جرح يومِ الثلاثاءْ

سأسامحُ القاتلْ

فلم يَعُدِ الموت فاصلاً بيني وبينك

ولم أعُدْ أنتظرُ عوْدتَكِ من المدرسة

هنا، عند الله، “في الأعالي”

لا خوفَ، لا موتَ، لا انتظارَ، ولا قلقْ

قادمٌ إليكِ بكلّي فهيّئي ليَ الملكوتَ الإلهيَّ

الخلودَ الأبديَّ، واستندي عليَّ واحدةً وحيدة

لأشعر أنّني صرتُ فيكِ روحاً جديرةً بالسعادةْ

فراس حج محمد (00972568157019) تلفيت-نابلس