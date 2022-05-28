سوريا تنفي إنسحاب أية قوات روسية من أراضيها، وتؤكد أن كل ما يتم تداوله هو محض دعاية أمريكية هدفها التشويش
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الوضعُ التاريخيُ للمسجدِ الأقصى.. فهمٌ مغلوطٌ وحلٌ مرفوضٌ
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