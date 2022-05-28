“التعليم العالي” توفر عدة خيارات للطلبة الأردنيين العائدين من أوكرانيا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنها تتابع منذ اللحظة الأولى لحدوث الأزمة الأوكرانية أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم السبت، إن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية لهؤلاء الطلبة لتسجيل بياناتهم الأكاديمية وحصر جامعاتهم وتخصصاتهم، فبلغ عدد الطلبة الذين سجلوا على هذه المنصة نحو 400 طالب وطالبة غالبيتهم العظمى يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان.

وأضافت الوزارة، أنه وحرصاً منها على مساعدة الطلبة وتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليهم فقد تم حصر أسمائهم جميعاً من خلال المنصة الإلكترونية وإعداد قوائم مصنفة حسب الجامعة والتخصص، وإرسال هذه القوائم إلى وزارة الخارجية، والتي بدورها ستعمل على التواصل مع الجهات الأوكرانية ذات العلاقة للعمل على استصدار وثائق للطلبة تثبت التحاقهم في الدراسة سابقاً في هذه الجامعات ما يسهل عليهم الالتحاق بأي جامعات أخرى.

وأشار إلى أن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التعليم العالي منحت استثناءً لهؤلاء الطلبة من شرط دراسة 50 بالمئة من مواد الخطة الدراسية في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب، وهو ما تشترطه تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية، وذلك مراعاةً لظروفهم والتخفيف من الآثار الأكاديمية التي قد تترتب عليهم نتيجة الانتقال إلى جامعات أخرى، ما يسهل عليهم الانتقال إلى أي جامعة غير أردنية تعترف بها الوزارة التعليم العالي وتدرجها على قائمة الجامعات المعترف بها والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo .

وأضافت الوزارة، أن من الخيارات المتاحة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية، الاستمرار في التعلم الإلكتروني ما دام أن الجامعات الأوكرانية المعنية تتيح لهم هذا الخيار، كما أن هناك دولا مثل هنغاريا وروسيا أعلنت عن إمكانية استقبال الطلبة الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والسماح لهم بإكمال دراستهم من حيث ما انتهوا في الجامعات الأوكرانية مع تقديم تسهيلات لهم خاصةً في عملية تسديد الرسوم الجامعية.

وفيما يتعلق بالسماح لهؤلاء الطلبة بالالتحاق لإكمال دراستهم في الجامعات الأردنية، أكدت الوزارة أن هذا الخيار متاح أمام الطلبة إذ يمكنهم مراجعة الجامعات الأردنية التي يرغبون الالتحاق بها، وستنظر الجامعة في قبولهم ومعادلة المواد التي درسوها سابقاً في الجامعات الأوكرانية وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، وحسب التعليمات النافذة في الجامعة المعنية وبعد تحقيق أي متطلبات أخرى تشترطها الجامعات، علماً بأن هؤلاء الطلبة يدرسون في أوكرانيا على نفقتهم الخاصة ولم يتم ابتعاثهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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