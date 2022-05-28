وزير خارجية عُمان يعلن ان السلطنة لن تُطبع مع إسرائيل الا بعد تسوية نهائية عادلة لقضية فلسطين على اساس حل الدولتين
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جرينتش+2 10:10
“التعليم العالي” توفر عدة خيارات للطلبة الأردنيين العائدين من أوكرانيا
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