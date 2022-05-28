الاضراب يعم محافظة بيت لحم صباح اليوم السبت لاعلان الحداد والمشاركة بتشييع جثمان الشهيد الطفل زيد غنيم

بيت لحم – شيعت جماهير محافظة بيت لحم، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل زيد غنيم الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم أمس الجمعة.

والشهيد هو طالب في الصف التاسع في مدرسة الشهيد سعيد العاصي في بلدة الخضر، وهو الشهيد الرابع من طلبة المدارس في بيت لحم خلال الأشهر الأخيرة.

وقد انطلق موكب جنائزي عسكري من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي إلى منزل عائلته في بلدة الخضر، حيث نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى مسجد عمر بن الخطاب، ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

كما عم الاضراب الشامل، منذ صباح اليوم السبت، محافظة بيت لحم ، لاعلان الحداد وللمشاركة في تشييع جثمان الشهيد الطفل زيد محمد سعيد غنيم الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء امس.

وقال أمين سر حركة فتح في بيت لحم، محمد المصري، ان الاضراب لا يشمل الامتحانات في المدارس، داعيا سائر المواطنين للمشاركة في تشييع جثمان هذا الطغل الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة 27 مايو 2022، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت امس الجمعة أن الفتى زيد محمد سعيد غنيم (14 عاما) استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر.

وكان الفتى غنيم أصيب خلال مواجهات اندلعت في منطقة “أم ركبة” جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وأفاد شهود عيان من البلدة أن الطفل غنيم تفاجأ بتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في أزقة البلدة، وحاول الاحتماء في مرآب للسيارات تابع لأحد المنازل، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت رصاصها الحي صوبه وأعدمته بدم بارد.