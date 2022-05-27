الولايات المتحدة الامريكية/ الصهيونية تدين القانون العراقي الجديد حول تجريم التطبيع مع إسرائيل وتعتبره معادياً للسامية
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6 مرشحين يتنافسون على موقع النقيب في انتخابات المحامين
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