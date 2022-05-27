مؤكداً أنها جريمة حرب وفقًا للمواثيق الدولية.. النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل التحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة
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جرينتش+2 09:36
هل تقييد حرية الأمير حمزة هو إجراء قانوني؟.. خبراء اردنيون يختلفون في الاجابة عن السؤال
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