سوريا تنفي إنسحاب أية قوات روسية من أراضيها، وتؤكد أن كل ما يتم تداوله هو محض دعاية أمريكية هدفها التشويش
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جرينتش+2 07:28
سوريا تنفي إنسحاب أية قوات روسية من أراضيها، وتؤكد أن كل ما يتم تداوله هو محض دعاية أمريكية هدفها التشويش
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