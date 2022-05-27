اليوم.. ذكرى ميلاد “نجمة القرن” الفنانة البارعة فاتن حمامة

حلت، اليوم الجمعة 27 مايو، ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث ولدت عام 1931، وكان الدها أحمد حمامة يعمل موظفًا في وزارة التربية، وكانت والدتها ربة منزل، ولديها شقيقان هما منير ومزهر، وشقيقتها ليلى،وقد دخلت الوسط الفني بالصدفة، عندما قرأ والدها إعلانًا في الصحف يطلب ممثلة طفلة لدور أمام محمد عبد الوهاب، فسافرت إلى القاهرة وتمت مقابلتها، وأعجب بها.

اختارها المخرج محمد كريم لدور الطفلة أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم “بورسعيد” عام 1940 وهي طفلة صغيرة في التاسعة من عمرها، ثم قدمت فيلم “رصاصة في القلب” وذلك في عام 1944، ثم ظهرت الممثلة الشابة في أفلام مثل: “الشهر الأول” عام 1945، و”الكون” عام 1946، وبعدها انتقلت إلى القاهرة مع والديها للدراسة في المعهد العالي للتمثيل.

لاحظ الفنان يوسف وهبي الموهبة الكبيرة لدى فاتن حمامة، فاختارها لتجسد دور ابنته بفيلم “ملاك الرحمة”، ثم وقفت أمامه من جديد عام 1949 بفيلم “كرسي”، وفي عام 1952 ظهرت فاتن حمامة مع المخرج صلاح أبو سيف بفيلم “لك يوم يا ظالم”،الذي اشترك الفيلم بمهرجان “كان” السينمائي، وقد أصبحت فاتن حمامة بطلة لأول أفلام الراحل يوسف شاهين “بابا أمين”، كما شاركت بعد ذلك بالفيلم الشهير “صراع في الوادي”.

قدمت فاتن حمامة ما يقرب من 100 فيلم خلال مشوارها السينمائي، أبرزها “أيامنا الحلوة”، “موعد غرام”، “صراع في الميناء”، “لا أنام”، “سيدة القصر”، “دعاء الكروان”، “المعجزة”، “الباب المفتوح”، “الخيط الرفيع”، “إمبراطورية ميم”، “أريد حلاً”، “أفواه وأرانب”، “ولا عزاء للسيدات”، “صراع في الوادى،”، “أرض الأحلام”، “لحن الخلود”، “حب ودموع”، “لن أبكى أبداً”، “نهر الحب”، “لا تطفئ الشمس”، “الحرام”، يوم حلو يوم مر”، “موعد مع الحياة”، ذوغيرها من الأفلام

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية قدمت فاتن حمامة عددا قليلا من المسلسلات، أبرزها “ليلة القبض على فاطمة” عام 1983، و”البرارى والحامول” عام 1987، و”ضمير أبلة حكمت” عام 1991، “وجه القمر” عام 2000.

تزوجت فاتن حمامة 3 مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 واستمر زواجهما حتى 1954 ولهما ابنة واحدة، والثانية من الفنان عمر الشريف من 1954 حتى 1974 ولهما ابن اسمه طارق الشريف، والزيجة الثالثة والأخيرة من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام 2015.

جوائز في حياة فاتن حمامة

خلال مشوارها الفني، حصلت “سيدة الشاشة العربية” على العديد من الجوائز، منها “أحسن ممثلة لسنوات عديدة، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏ عام 1999، وجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، ووسام الأرز من لبنان (1953 ، 2001)، وميدالية الشرف من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ووسام المرأة العربية من قبل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت‏ عام 2013”.