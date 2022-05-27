اتحاد كرة القدم يفرض غرامة باهظة على الفيصلي والوحدات

عمان 27 أيار (بترا)- فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، غرامات مالية قيمتها 50 ألف دينار على ناديي الفيصلي والوحدات، وذلك لرفضهما إرسال اللاعبين للمنتخب الرديف في المعسكر الخارجي الذي أقامه المنتخب في تركيا في شهر آذار الماضي.

ووفق الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فقد فرضت اللجنة غرامة على النادي الفيصلي مبلغ 30 ألف دينار، وبواقع 10 آلاف دينار عن كل لاعب من اللاعبين الثلاثة الذين تم استدعاؤهم وهم نزار الرشدان، أمين الشناينة وحسام أبو الذهب، فيما تم تغريم الوحدات 20 ألف دينار عن اللاعبين مهند أبو طه ومالك علان.

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